Режиссер Афонасьев: ИИ не используют для написания сценариев в мультфильмах

Создатели мультфильма "Сказочный патруль" объяснили отказ от ИИ в сценарии Режиссер Афонасьев: ИИ не используют для написания сценариев в мультфильмах

Москва16 апр Вести.В киностудии, создавшей мультфильмы "Лео и Тиг", "Сказочный патруль" не используют для написания сценариев искусственный интеллект. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер анимационной студии Александр Афонасьев.

Сценарий — это не есть следование правилу или какому-то алгоритму. Это живой процесс ошибок, их исправления, фантазии. Иногда абсолютно случайные идеи появляются у сценариста, и он делает то, во что хочется верить поделился он

Искусственный интеллект в будущем поможет ускорить вывод мультфильмов в прокат. Однако, объяснил режиссер, для создания качественной работы необходимо учитывать реальные возможности нейросетей

Мы живем в реальном мире, который питается денежками, и пока что сделать что-то крутое на ИИ не дешевле, а дороже. И контент генерируется на очень высокопроизводительном железе. Также для процесса необходимы колоссальное количество видеопамяти, что стоит невероятных денег и что потребляет огромное количество электроэнергии заявил Афонасьев

Ранее режиссер-аниматор Станислав Соколов рассказал, что в РФ наблюдается рост интереса к авторской анимации.