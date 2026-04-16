Москва16 апрВести.В киностудии, создавшей мультфильмы "Лео и Тиг", "Сказочный патруль" не используют для написания сценариев искусственный интеллект. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер анимационной студии Александр Афонасьев.
Сценарий — это не есть следование правилу или какому-то алгоритму. Это живой процесс ошибок, их исправления, фантазии. Иногда абсолютно случайные идеи появляются у сценариста, и он делает то, во что хочется веритьподелился он
Искусственный интеллект в будущем поможет ускорить вывод мультфильмов в прокат. Однако, объяснил режиссер, для создания качественной работы необходимо учитывать реальные возможности нейросетей
Мы живем в реальном мире, который питается денежками, и пока что сделать что-то крутое на ИИ не дешевле, а дороже. И контент генерируется на очень высокопроизводительном железе. Также для процесса необходимы колоссальное количество видеопамяти, что стоит невероятных денег и что потребляет огромное количество электроэнергиизаявил Афонасьев
Ранее режиссер-аниматор Станислав Соколов рассказал, что в РФ наблюдается рост интереса к авторской анимации.