Москва15 апр Вести.Комитет Госдумы по информационной политике отклонил законопроект о маркировке контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ). Причину объяснил ИС "Вести" заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.

Законопроект, по его словам, не учитывал существующих реалий.

Дьявол в деталях. Законопроект, внесенный коллегами, сырой и не учитывает реалий. В правительстве уже подготовлен проект закона о регулировании ИИ, он охватывает все известные сферы использования искусственного интеллекта. В данный момент идет широкое общественное обсуждение законопроекта и его новелл. Тема деликатная, касается всех, и рубить сплеча здесь нельзя