Москва15 апрВести.Комитет Госдумы по информационной политике отклонил законопроект о маркировке контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ). Причину объяснил ИС "Вести" заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.
Законопроект, по его словам, не учитывал существующих реалий.
Дьявол в деталях. Законопроект, внесенный коллегами, сырой и не учитывает реалий. В правительстве уже подготовлен проект закона о регулировании ИИ, он охватывает все известные сферы использования искусственного интеллекта. В данный момент идет широкое общественное обсуждение законопроекта и его новелл. Тема деликатная, касается всех, и рубить сплеча здесь нельзяподчеркнул Попов
Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко назвал цель государства в сфере искусственного интеллекта.