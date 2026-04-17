Москва17 апр Вести.Законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) стоит отложить и доработать вместе с компаниями, которые его раскритиковали. Об этом заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко в интервью ИС "Вести".

По его мнению, есть ряд сфер, где у России пока нет хороших релевантных данных.

Как только мы с вами, например, окунемся в медицину, выяснится, что у нас хороших релевантных данных действительно нет. Нам что, остановить все? Ну, например, там есть редкие заболевания какие-то, да? Я абсолютно уверен, что нельзя сделать документ, регулирующий искусственный интеллект, за один день. Ну, там не один день, там два-три, да? То есть сперва кто-то его сделал, только потом пригласили компании к обсуждению. Вещь серьезная. Я бы этот документ вообще отложил бы. Я бы его даже не стал рассматривать, я бы предложил компаниям, которые в этом участвуют, да, то есть, собственно говоря, те, которые представили критику, предложить свой вариант. пояснил Клименко

Законопроект о регулировании ИИ был подготовлен Минцифры, предполагается, что он в случае принятия заработает с 1 сентября 2027 года. Вице-премьер Дмитрий Григоренко говорил, что закон должен предотвратить угрозы и риски от ИИ, но при этом не затормозить развитие технологий.

Как указывали в Минцифры, в законопроекте предлагается усилить защиту людей при автоматизированном принятии решений системами с ИИ. Разработчики ИИ-моделей, в частности, будут обязаны предотвращать дискриминационные механизмы и запрещать генерацию незаконного контента. Операторов систем обяжут проводить тесты на безопасность и предупреждать пользователей о возможных ограничениях. Согласно проекту, владельцы платформ должны будут оперативно блокировать неправомерное применение технологий.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике отклонил законопроект о маркировке контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ). Причину объяснил ИС "Вести" заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.