Госдума приняла закон о запрете созданных ИИ образов в агитации на выборах

Москва21 апр Вести.Госдума приняла закон, который запрещает использовать в предвыборной агитации изображения и голоса людей (в том числе вымышленных или умерших), сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Исключение сделано только для кандидатов и лиц, давших письменное согласие на использование своих ИИ-изображений в политматериалах.

Норма позволит избежать ситуаций, когда в предвыборной агитации бесконтрольно используются материалы, сгенерированные искусственным интеллектом говорится в сообщении

Кроме того, закон предусматривает, что использовать в агитации изображение или голос лица, аффилированного с иностранным агентом, можно будет только с соответствующей пометкой.

Ранее в апреле вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил российским цифровым платформам и соцсетям в обязательном порядке внедрить специальную кнопку "Пожаловаться на дипфейк". Соответствующее обращение было направлено в Минцифры РФ.