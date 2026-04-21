Москва21 апрВести.Госдума приняла закон, который запрещает использовать в предвыборной агитации изображения и голоса людей (в том числе вымышленных или умерших), сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Исключение сделано только для кандидатов и лиц, давших письменное согласие на использование своих ИИ-изображений в политматериалах.
Норма позволит избежать ситуаций, когда в предвыборной агитации бесконтрольно используются материалы, сгенерированные искусственным интеллектомговорится в сообщении
Кроме того, закон предусматривает, что использовать в агитации изображение или голос лица, аффилированного с иностранным агентом, можно будет только с соответствующей пометкой.
Ранее в апреле вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил российским цифровым платформам и соцсетям в обязательном порядке внедрить специальную кнопку "Пожаловаться на дипфейк". Соответствующее обращение было направлено в Минцифры РФ.