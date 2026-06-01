Москва1 июн Вести.Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить людей в реставрации фильмов. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.

По его словам, в реставрации используется высокотехнологичное сложное программное обеспечение, в которое уже встроен искусственный интеллект.

Но, тем не менее, какие-то отдельные элементы мы также прорабатываем с Российской академией наук (РАН), чтобы реставрация, возможно, стала чуть-чуть быстрее, чуть проще. Мы точно не уйдем от использования людей в реставрации, потому что без историка кино, без киноведа невозможно сделать нормальную реставрацию. В том числе и со звуком, в том числе и отразить фильм так, как его задумывал оператор и режиссер. Это под силу только человеку, погруженному в кино и знающему специфику того или иного режиссера, того или иного оператора. Искусственный интеллект может чуть-чуть помочь, чуть-чуть ускорить, но никак не заменить людей