Москва1 июн Вести.Ежегодно Госфильмофонд реставрирует 20-30 кинокартин по плану, согласованному и утвержденному Министерством культуры РФ. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.

По его словам, это фильмы, прежде всего, представляющие высокую художественную и историческую ценность.

Ежегодно мы реставрируем порядка 20-30 фильмов по плану, согласованному и утвержденному Министерством культуры Российской Федерации … И в них включаются те фильмы, состояние которых вызывает уже опасение. С тем, чтобы как можно быстрее его оцифровать, отреставрировать и показать людям, в том числе в главном кинотеатре Госфильмофонда России, одним из самых красивых кинотеатров города Москвы "Иллюзионе" сказал глава Госфильмофонда

Ранее Денис Аксенов заявил, что количество кинокартин, хранимых в Госфильмофонде, уже близится к 200 тысячам.