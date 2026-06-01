Аксенов: Госфильмофонд должен стать многофункциональным комплексом

Москва1 июн Вести.В ближайшие три года Госфильмофонд должен стать многофункциональным комплексом, который участвует во всех социально-культурных и образовательных процессах. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.

По его словам, в настоящее время Госфильмофонд выполняет три основные функции: хранение, реставрация и популяризация.

Большая цель, чтобы Госфильмофонд был не просто архивом, а стал многофункциональным комплексом, который участвует во всех процессах социально-культурных, в том числе образовательных … Госфильмофонд активно участвует в образовательных проектах, не только создавая свою Академию, но и взаимодействуя с ключевыми вузами страны. Мы делаем совместные программы, в том числе с Всероссийским государственным институтом кинематографии имени Герасимова. Мы создали совместную программу, на которую сейчас идет набор. Также мы делаем совместную программу с Санкт-Петербургским институтом кино и телевидения сказал глава Госфильмофонда

Ранее Денис Аксенов заявил, что в Донецке планируется открытие выставочного комплекса Госфильмофонда России, а также начало работы собственной Академии до конца 2026 года .