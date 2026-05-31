"Уникальные работы": раскрыты новые факты о сокровищах главного киноархива РФ Гендиректор Госфильмофонда Аксенов рассказал о кинокартинах на хранении

Москва31 мая Вести.Госфильмофонд России хранит около 200 тысяч фильмов. Об этом сообщил ИС "Вести" гендиректор организации Денис Аксенов.

В пересчете на пленочное хранение — это свыше 1,5 миллиона бобин с кинолентой, уточнил он.

В настоящее время ведется масштабная работа по оцифровке киноархива, в том числе фильмов, переданных на хранение еще в советский период.

[В Госфильмофонде] находятся уникальные работы, находятся студенческие работы великих режиссеров, и тот факт, что они были когда-то сданы в Госфильмофонд, позволяет их использовать на фестивалях и других мероприятиях. Поэтому очень важно сдавать фильмы подчеркнула директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Анна Ярина

Ранее гендиректор Аксенов сообщал, что Госфильмофонд ежегодно реставрирует до 30 архивных фильмов.