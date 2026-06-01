Москва1 июн Вести.Количество фильмов, хранимых в Госфильмофонде, уже близится к 200 тысячам. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.

По его словам, коллекция Госфильмофонда увеличивается ежемесячно.

Количество фильмов, хранимых в Госфильмофонде, близится уже к 200 тысячам. Если переводить на пленочное хранение, мы храним более полутора миллиона бобин … Мы занимаемся активно собирательской деятельностью и по ведомствам, по организациям, по субъектам. В том числе из новых субъектов Российской Федерации нами было вывезено в Госфильмофонд большое количество пленки редких фильмов, которые ранее не хранились в Госфильмофонде