Москва1 июн Вести.В Донецке планируется открытие выставочного комплекса Госфильмофонда России. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Госфильмофонда РФ Денис Аксенов.

По его словам, фонд активно ведет работу в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях.

Можно привести пример: в Луганской Народной Республике мы в прошлом году открыли кинотеатр "Зеркало Иллюзиона" … Он функционирует уже больше года и собирает огромное количество людей … Мы регулярно направляем киноведов с тем, чтобы просмотр кино стал еще интереснее … В Донецке мы открываем выставочный комплекс Госфильмофонда России, где будет представляться преимущественно наш бумажный архив. Также мы собираемся организовать там показы стереокино … Также там будет экспонирована карта победы Госфильмофонда России, которую мы запустили в год 80-летия Великой Победы