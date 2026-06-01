Аксенов: "Она с метлой, он в черной шляпе" откроет фестиваль Госфильмофонда

Фестиваль Госфильмофонда откроет кино "Она с метлой, он в черной шляпе" Аксенов: "Она с метлой, он в черной шляпе" откроет фестиваль Госфильмофонда

Москва1 июн Вести.Отреставрированный фильм "Она с метлой, он в черной шляпе" откроет фестиваль Госфильмофонда, который традиционно проходит осенью. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.

По его словам, ежегодно Госфильмофонд проводит Московский международный фестиваль архивных фильмов.

Фестиваль открывается фильмом-реставрацией … И в этом году фильмом открытия станет наша реставрация "Она с метлой, он в черной шляпе". Это стереокино, если выразиться русским языком, это 3D-кино. Технология была придумана нашими инженерами советскими в 1950-е и 1960-е годы. Это очень сложная реставрация, в которой задействованы не только традиционно киноведы, историки кино и реставраторы, но еще и специалисты в области стереокино сказал глава Госфильмофонда

Ранее Денис Аксенов заявил, что ежегодно Госфильмофонд реставрирует 20-30 кинокартин по плану, согласованному и утвержденному Министерством культуры РФ.