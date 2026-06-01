Аксенов заявил, что запуск Академии Госфильмофонда планируется в конце 2026 года

Москва1 июн Вести.Запуск Академии Госфильмофонда планируется в четвертом квартале 2026 года. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.

По его словам, на данный момент созданы рабочие программы и учебные дисциплины, а также разработаны несколько специальных курсов.

Мы надеемся, что он [проект] будет запущен в четвертом квартале текущего года … Изначально Академия Госфильмофонда задумывалась, конечно, для внутренних целей. Мы понимаем, что по тем редким специальностям, которые требуются в Госфильмофонде, практически ни одно высшее учебное заведение в настоящее время не готовит. Поэтому мы приняли решение делать это самостоятельно, готовить и взращивать молодое поколение с тем, чтобы оно работало в Госфильмофонде. Это цифровой реставратор, цветокорректор, это организационно-правовое регулирование приема на государственное хранение материалов сказал Аксенов

Ранее генеральный директор Госфильмофонда России заявил, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить людей в реставрации фильмов.