В Госфильмофонде заявили о планах применять ИИ в субтитрировании

Москва1 июн Вести.Госфильмофонд планирует применять искусственный интеллект в субтитрировании. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.

По его словам, учреждение ведет активную международную деятельность: взаимодействует с зарубежными архивами и показывает отечественные фильмы на иностранных площадках. А демонстрировать картины без субтитров – невозможно, отметил Аксенов.

Субтитрирование – это очень непростой процесс, потому что ИИ требует и обучения, и многих ресурсных затрат. Я думаю, что в течение года, может быть, двух, мы придем к тому, что мы сможем использовать субтитрирование сказал Аксенов

Ранее сообщалось, что отреставрированный фильм "Она с метлой, он в черной шляпе" откроет фестиваль Госфильмофонда, который традиционно проходит осенью.