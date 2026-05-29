На фестивале "Новое движение" обсудят тему искусственного интеллекта в кино Генпродюсер Королев: тему ИИ в кино обсудят на фестивале "Новое движение"

Москва29 мая Вести.Участники фестиваля молодого кино "Новое движение" планируют обсудить применение искусственного интеллекта (ИИ) в кинопроизводстве. Генеральный продюсер мероприятия Максим Королев в беседе с ИС "Вести" предположил, что разговор может получиться очень интересным.

В частности, в обсуждении примут участие создатели недавно вышедшего на большой экран фильма "Коммерсант", которые в своей работы использовали ИИ.

На мой взгляд, будет очень интересный разговор про искусственный интеллект и использование искусственного интеллекта в кино. Я знаю ребят, которые сняли "Коммерсант", молодые режиссеры, они использовали [ИИ], они будут на этом круглом столе и интересно, что они скажут про этот опыт сказал Королев

Генеральный продюсер "Нового движения" Артем Михалков отметил, что место проведения фестиваля – город Великий Новгород – стал важным стартом молодого кино.

Полные залы, то что зрители приходят — где еще они могут посмотреть авторское кино? Мне кажется, эта площадка "Нового движения" в Великом Новгороде является важным стартом для молодого кино отметил он

Программный директор фестиваля Трифон Бебутов рассказал, что молодые авторы все больше внимания уделяют в своих работах не каким-либо глобальным темам, а человеку.

Они все больше и больше работают, и пытаются, стремятся в своих произведениях реагировать и как-то размышлять не на какие-то глобальные темы, не на что-то большое, не на какие-то контексты, а на человека внутри этих контекстов сказал директор

Фестиваль "Новое движение" пройдет с 28 мая по 1 июня. В 2026 году он проводится в третий раз.

Ранее сообщалось, что в Суздале готовятся к Летнему музыкальному фестивалю Дениса Мацуева.