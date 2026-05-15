В Суздале готовятся к Летнему музыкальному фестивалю Дениса Мацуева Мацуев сообщил, что все билеты на Летний фестиваль в Суздале проданы

Москва15 мая Вести.Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев рассказал в комментарии ИС "Вести", что все билеты на второй Летний музыкальный фестиваль в Суздале проданы, но, возможно, площадку расширят.

Фестиваль пройдет с 10 по 19 июля 2026 года. По словам Мацуева, в прошлом году к нему был очень большой интерес и аншлаги на каждом концерте.

Не знаем, как быть. Будем, так сказать, расширять, насколько это возможно, место, хотя и так оно уже очень большое. Тем не менее, мы рады. Конечно, мы играем для публики. Самое главное — публика, которая приходит вживую. И, конечно, онлайн. Я уверен, что там будут огромные просмотры. Потому что каждый из тех, кто выходит на сцену в Суздале — это выдающиеся музыканты и очень хорошие люди рассказал Мацуев

Он подчеркнул, что Суздаль - это "наша семья, наше место".

Я всегда об этом говорю, 33 года мы там. И вот результат нашего пребывания, я имею в виду фонда "Новые имена". Наша семья, которая разрослась по всему миру, уже многие стали не только знаменитыми музыкантами, но и знаменитыми педагогами. И мы все вместе собираемся и делаем удивительные программы, как с оркестром, так и камерная музыка, и джазовая музыка. Мы не можем быть без Суздаля. Мы выбрали поистине удивительное, сказочное, магическое место, где в этих живых декорациях рождается великая музыка в исполнении великих русских и зарубежных музыкантов. Город бурлит буквально каждый день, практически весь день звучит музыка до самой ночи отметил пианист

Ранее сообщалось, что на второй Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале приглашен венгерский скрипач-классик Кристоф Барати.