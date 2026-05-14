Москва14 маяВести.Музыкант и продюсер Максим Фадеев впервые за последние пять лет даст сольный концерт, выступление пройдет на площадке "СКА Арена" в Санкт-Петербурге, сообщило РИА Новости.
В агентстве уточнили, что концерт пройдет 24 октября, стоимость билетов начинается с 25, тысячи рублей.
Площадка "СКА Арена" признана самой большой хоккейной ареной в мире и вмещает в себя 21,5 тысячи зрителей. На данный момент реализовано около 25% всех билетовнаписали в агентстве
Там также уточнили, что билеты в одну из 62 VIP-лож стоят около 20 тысяч рублей.
В последние годы Фадеев существенно сократил публичную активность. После смерти отца артист, по его словам, пережил сложный период, связанный с переоценкой жизненных ориентиров. В 2022 году он принял крещение и с тех пор работает над музыкальными произведениями, основанными на текстах молитв, часть из них исполняется церковными хорами. Кроме того, продюсер планирует построить музыкальные школы для детей.