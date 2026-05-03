РИА Новости: Лариса Долина даст еще восемь концертов до конца 2026 года

Стало известно количество концертов Ларисы Долиной до конца 2026 года РИА Новости: Лариса Долина даст еще восемь концертов до конца 2026 года

Москва3 мая Вести.В 2026 году российская певица Лариса Долина даст в России еще восемь концертов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные афиш.

Самые ближайшие выступления исполнительницы хита "Погода в доме" состоятся в московском баре Petter 25 мая и 26 июля. За билеты на это мероприятие придется отдать от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.

В октябре Долина выступит в баре "Lюстра" (стоимость билетов варьируется от 3 до 12 тысяч рублей). Также планируется выступление в Государственном Кремлевском дворце 31 октября в рамках юбилейного концерта Народной артистки России Екатерины Гусевой "Катюша".

Далее певица представит свою большую сольную программу "Юбилей в кругу друзей". Программа будет состоять из четырех концертов - в Коломне, Брянске, Обнинске и Санкт-Петербурге - в ноябре. Стоимость билетов — до 12 тысяч рублей.

В конце апреля СМИ сообщили, что Лариса Долина госпитализирована с сильной болью в спине.