За концерт в Петербурге Долина сможет получить более 21 млн рублей

Москва5 апр Вести.Народная артистка РФ Лариса Долина сможет заработать на ноябрьском концерте в Санкт-Петербурге более 21 миллиона рублей, если на ее выступление раскупят все билеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Большой юбилейный концерт "Юбилей в кругу друзей" состоится в Санкт-Петербурге 15 ноября на сцене БКЗ "Октябрьский".

Концертный зал "Октябрьский" вмещает свыше 3,5 тысячи человек. Самый дешевый билет стоит 2,2 тысячи рублей - это места на последних рядах балкона. Стоимость мест поближе варьируется от 3,8 тысяч до 5,5 тысяч рублей отмечается в сообщении

В партере стоимость билетов начинается с 4,5 тысячи рублей, максимальная цена - 12 тысяч рублей.

На данный момент продано меньше половины билетов. Если будут распроданы все билеты, то выручка составит 21,3 миллиона рублей.