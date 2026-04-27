Фадеев выпустил альбом с любимыми песнями своей матери Продюсер Максим Фадеев выпустил альбом с песнями своей матери

Москва27 апр Вести.Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил альбом "Песни и романсы", составленный из композиций его матери Светланы Фадеевой, которая ушла из жизни в январе в возрасте 79 лет.

Мы выпустили альбом с песнями моей мамы. Это песни, которые она особенно любила, пела их дома, на семейных праздниках, в кругу близких поделился продюсер в своем Telegram-канале

По его словам, эти мелодии навсегда останутся для него символом материнского голоса, домашнего уюта и самой жизни.

Теперь вы тоже можете их услышать, и пусть они в ее исполнении живут долго. Моя самая любимая — "Солнышко" добавил Фадеев

Ранее сообщалось, что Максим Фадеев переписал почти все свое имущество на супругу и сына.