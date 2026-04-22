Москва22 апр Вести.Продюсер Максим Фадеев переписал свое имущество на супругу и сына, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, речь идет о недвижимости, общая стоимость которой превышает два миллиарда рублей.

Максим Фадеев переписал все свое имущество на жену и сына… Семье продюсера досталась недвижимость больше чем на 2 миллиарда рублей… Продюсер успел купить 47 объектов в Москве и Подмосковье. Их общая площадь — 11 000 квадратных метров. Это чуть больше футбольного поля. Стоимость активов оценивается в сумму с большим количеством нулей — более 2 000 000 000 говорится в сообщении канала

Отмечается, что речь идет о двух коттеджах и трех квартирах в элитном поселке "Резиденция Монолит", еще одной квартире в ЖК "Триумф-палас" и 29 технических помещениях в Чапаевском переулке, а именно "Восьмой сталинской высотке".

Утверждается, что в собственности продюсера остались техпомещения в том же Чапаевском переулке стоимостью 11 миллионов.

Сам Максим Фадеев эту информацию никак не комментировал, опровержения либо подтверждения обнародованных данных нет.