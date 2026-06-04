Москва4 июн Вести.Члены семьи выдающегося российского артиста Иосифа Кобзона начали продавать его наследство. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда". В частности, журналисты приводят в пример пентхаус на Новом Арбате, который недавно был выставлен на продажу.

Также издание подсчитало, что на момент смерти Кобзона его наследство оценивалось в 1 миллиард рублей: в эту сумму входили особняк в микрорайоне Баковка, квартира в центре Москвы и автомобиль Mercedes Maybach.

Помимо этого, журналисты рассказали о семье Кобзона. Так, его жена, Нелли Кобзон, живет в особняке в подмосковном поселке Переделкино и нечасто дает интервью СМИ.

Сын Андрей избегает общения с журналистами. Известно, что он занимается бизнесом. В числе его интересов, например, виноделие.

Его имя периодически появляется в прессе, например, несколько лет назад СМИ писали о судебных спорах вокруг принадлежащего ему заведения. Тогда суд обязал его ресторан выплатить свыше 5 миллионов рублей в пользу Московской объединенной энергетической компании из-за долгов за отопление отмечает газета

Что касается дочери Кобзона, Натальи, то она вышла замуж за австралийского юриста Юрия Рапопорта и живет в Лондоне.

3 июня на закрытую продажу выставили двухэтажный пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате. 600-метровая квартира находится на 16 этаже жилищного комплекса "Груббер Хаус". Ее стоимость оценивается в 1 миллиард рублей.