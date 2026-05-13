Анджелина Джоли продает особняк в США на фоне слухов о планах эмигрировать NYT: актриса Джоли продает особняк в США на фоне слухов о планах эмигрировать

Москва13 мая Вести.Голливудская актриса Анджелина Джоли выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе на фоне слухов о том, что она собирается переехать из Соединенных Штатов из-за недовольства политическим курсом. Информация об этом размещена изданием New York Times.

Актриса Анджелина Джоли выставила на продажу свое поместье в Лос-Анджелесе на фоне слухов о том, что она планирует покинуть страну в этом году сказано в материале

По информации издания, актриса назначила цену в 29,85 млн долларов.

Авторы материала пишут, что Джоли выражала несогласие с политикой Белого дома и упоминала, что не исключает миграцию после того, как ее младшие дети станут совершеннолетними.

Так, на пресс-конференции в Испании в прошлом году актриса признавалась, что любит свою страну, но не узнает ее. Она также добавляла, что у нее интернациональная семья.