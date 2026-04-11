Дом Валерия Меладзе вновь продают, так как новая владелица отказалась там жить

Москва11 апр Вести.Особняк певца Валерия Меладзе в элитном поселке "Миллениум парк" вновь выставлен на продажу. Новая владелица отказалась в нем жить из-за необходимости дорогостоящего ремонта, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, предприниматель приобрел дом за 345 миллионов рублей для своей дочери. Однако та не оценила стиль и месторасположение недвижимости и отказалась заезжать в особняк.

После сделки вскрылось: дом надо доделывать - косметический ремонт слабый, местами требуется восстановление отмечается в сообщении

В итоге дом площадью 620 квадратных метров и участок в 23 сотки снова выставили на продажу.