Дибров уценил названную в честь экс-супруги виллу, но покупателей все нет

Москва28 мая Вести.Шоумен Дмитрий Дибров уценил свою подмосковную виллу на 71 млн рублей – до до полумиллиарда рублей, по покупатель на нее пока не находится, пишет LIFE NEWS.

Как отмечает издание в своем канале в MAX, 66-летний телеведущий пытается продать ее уже больше полугода.

После развода он выставил поместье в элитном поселке "Успенские Поляны" в Лапино ... за 570 млн, однако покупателей не нашлось говорится в публикации

Сейчас из-за низкого спроса стоимость двухэтажного дома с 8 комнатами, 3 кухнями, сауной, бассейном и дизайнерским ремонтом снижена до 499 млн рублей.

Дибров построил его 17 лет назад и назвал Villa Paulina – в честь бывшей жены Полины. Они прожили вместе 16 лет, но в конце сентября прошлого года официально расторгли брак.

Сам телеведущий объяснял желание избавиться от виллы болью от расставания, отмечается в статье. По сведениям осведомленного источника, экс-супруге Диброва в этом имуществе не досталось даже доли.