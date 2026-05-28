Москва28 мая Вести.С прошлого года на Рублевке выставлен на продажу особняк площадью 500 "квадратов" актера Стивена Сигала. Покупатель до сих пор не найден из-за небольшого участка под домом, сообщила в беседе с ТАСС основатель агентства недвижимости "Безфильтров" Ригина Гордеева.

Двухэтажный дом находится на участке 15 соток. Также на участке расположены гараж для двух автомобилей, гостевой дом с баней и беседки-барбекю. В начале объект был выставлен на продажу за 700 миллионов рублей, а весной он стал стоить 650 миллионов рублей.

Это очень спорная математика. При бюджете 650 млн рублей покупатель приобретает не просто дом. Он покупает приватность, дистанцию до соседей, собственную среду, сценарий жизни. А 15 соток для дома 500 кв. м это уже почти "городская посадка", а не классический люкс отметила эксперт

По мнению риелтора, вопрос в пропорциях. Если бы земельный участок был больше, то цена бы сильно выросла.