Специалист рассказала о специфике продажи особняка Стивена Сигала в Подмосковье Эксперт: сроки продажи дома Сигала на Рублевке могут затянуться

Москва19 мая Вести.Сроки продажи особняка актера Стивена Сигала на Рублевке в Подмосковье площадью 500 квадратных метров могут быть выше среднего значения по рынку, сообщила ТАСС директор агентства недвижимости Татьяна Алексеева.

Недвижимость продается с января. Резиденция состоит из двухэтажного дома, гаража, гостевого дома с баней и беседки-барбекю.

Срок экспозиции у дома Стивена Сигала может быть выше среднего по рынку. Это связано не с отсутствием интереса, а со спецификой самого продукта отметила Алексеева

Она добавила, что к настоящему времени дом Сигала не продан. Он находится в экспозиции с декабря 2025 года. Изначально цена на особняк была 700 млн рублей, потом упала до 650 млн рублей.