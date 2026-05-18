Москва18 маяВести.Певец Дима Билан продал свой двухэтажный дом, расположенный в коттеджном поселке "Монтевиль" на Новорижском шоссе в Московской области, передает ТАСС со ссылкой на информацию компании NF Group.
Дом Билана проданприводит агентство данные фирмы, выступившей эксклюзивным консультантом по продаже недвижимости
Речь идет о коттедже общей площадью в 440 квадратных метров. Артист выставил его на продажу осенью 2025 года за 250 млн рублей. По словам директора департамента загородной недвижимости NF Group Татьяны Алексеевой, объект был продан дисконтом в 15% от первоначальной стоимости.
Известно, что новый владелец дома – непубличный человек.