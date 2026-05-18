Дима Билан продал свой дом на Новой Риге Дима Билан продал свой двухэтажный дом на Новорижском шоссе в Подмосковье

Москва18 мая Вести.Певец Дима Билан продал свой двухэтажный дом, расположенный в коттеджном поселке "Монтевиль" на Новорижском шоссе в Московской области, передает ТАСС со ссылкой на информацию компании NF Group.

Дом Билана продан приводит агентство данные фирмы, выступившей эксклюзивным консультантом по продаже недвижимости

Речь идет о коттедже общей площадью в 440 квадратных метров. Артист выставил его на продажу осенью 2025 года за 250 млн рублей. По словам директора департамента загородной недвижимости NF Group Татьяны Алексеевой, объект был продан дисконтом в 15% от первоначальной стоимости.

Известно, что новый владелец дома – непубличный человек.