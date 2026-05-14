Москва14 мая Вести.Подаренная внуку Никите Преснякову дача Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище в Подмосковье подешевела вдвое за три года, но покупатель все равно не находится, пишет SHOT.

По сведениям Telegram-канала, роскошный 4-этажный дом в 760 "квадратов" с собственной береговой линией и пирсом подешевел на 115 млн рублей от изначальной цены. Это следует из объявления о продаже от 7 мая.

Многострадальный особняк готовы продать за ₽110 млн, но покупателей нет говорится в публикации

Изначально коттедж выставили на продажу в 2023 году за 225 млн рублей, и цена за это время несколько раз менялась. Его пытались сдавать в аренду за 2 млн рублей в месяц, но желающих также не нашлось.

В публикации отмечается, что клиентов отталкивают такие моменты, как отсутствие централизованной канализации и скандальный собственник этой недвижимости.

Что касается внука Пугачевой Никиты Преснякова, он живет и работает в Лос‑Анджелесе.