Москва15 апр Вести.Алла Пугачева накопила коммунальные долги за роскошную московскую квартиру рядом с Кремлем стоимостью более полумиллиарда рублей, пишет Telegram-канал SHOT.

По сведениям издания, певица, которая в последнее время живет с семьей за границей, купила квартиру площадью более 300 "квадратов" с видом на храм Христа Спасителя и стоимостью больше полумиллиарда рублей 22 года назад.

Недвижимость находится в ЖК премиум-класса в Филипповском переулке столицы.

Певица … забила на платежи за ЖКХ. На данный момент на ней висит долг почти 100 тысяч рублей говорится в публикации SHOT

Из них 83 тысячи – долги за ЖКУ и отопление, остальные – взносы на капремонт.

Кроме того, отмечает издание, в этом же доме Пугачевой принадлежат два машиноместа площадью более 27 квадратов.