Пугачева с начала СВО пополнила счета в российских банках на 120 млн рублей

Москва20 апр Вести.Певица Алла Пугачева с 2022 года внесла почти 120 млн рублей на счета в российских банках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, артистка хранит средства на накопительных счетах, а общий объем пополнений с начала спецоперации составил порядка 119 млн рублей. При этом, как утверждается, около 11,5 млн рублей она получила в виде процентов.

Сообщается, что Пугачева продолжает получать доходы в России за счет авторских отчислений за песни, используемые на радио и телевидении, а также за счет пенсии и выплат за звание народной артистки СССР.

При этом, как утверждается, у певицы имеется задолженность по коммунальным платежам в квартире в центре Москвы – около 100 тыс. рублей за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт при стоимости недвижимости около 500 млн рублей.