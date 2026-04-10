Москва10 апрВести.В Московской области стоимость самого дорогого дома, выставленного на продажу, составляет 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство приводит данные аналитической группы компаний Kalinka.
Уточняется, что площадь дома составляет 2 746 кв. метров, а всего участка – 116 соток.
Что касается стоимости квадратного метра, то наиболее высокие цены по итогам марта – в частных домах на Рублево-Успенском и Минском направлениях.