МЧС: 4 класс пожарной опасности объявлен в Подмосковье до 22 мая

Москва18 мая Вести.Высокий четвертый класс пожарной опасности объявлен в ряде районов Подмосковья в связи с надвигающейся жарой, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 18 по 22 мая местами в Московской области ожидается высокая пожароопасность, 4 класс отметили в сообщении

В ведомстве призвали жителей быть бдительными и осторожными, в случае необходимости обращаться в экстренные службы.