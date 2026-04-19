В Подмосковье с 20 апреля вводится особый противопожарный режим

Москва19 апр Вести.В Московской области с 20 апреля вводится особый противопожарный режим, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В этот период значительно ужесточаются требования к пожарной безопасности, а за их нарушение по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрены повышенные штрафы, предупредили в ведомстве.

Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву вне специально оборудованных мест говорится в сообщении

Кроме того, запрещено разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках без соблюдения строгих правил, оставлять без присмотра источники огня и нарушать правила хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов, вести без разрешения и мер предосторожности пожароопасные работы: сварку, резку металла.

Также запрещено сжигать пластик, резину, строительный мусор, химикаты и глянцевую бумагу, поскольку это приводит к токсичным выбросам и увеличивает риск пожара, подчеркнули в ГУ МЧС по Московской области.

За нарушение этих правил гражданам грозит штраф до 20 тысяч, должностным лицам – от 30 до 60 тысяч, предпринимателям – от 60 до 80 тысяч, а юридическим лицам – от 400 до 800 тысяч рублей.