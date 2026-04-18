Спасатели разъяснили, когда на дачах нельзя жечь мусор даже в бочках

Москва18 апр Вести.В период действия особого противопожарного режима в России вводится полный запрет на сжигание отходов на приусадебных и дачных участках, включая использование металлических бочек. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".

При объявлении особого противопожарного режима на приусадебных участках и дачах категорически запрещается сжигать мусор даже в металлических бочках подчеркнул собеседник агентства, предупредив о крупных штрафах за подобные нарушения

Ранее в МЧС по Курганской области уточняли требования к безопасному сжиганию мусора в обычных условиях. Бочка должна быть металлической, объемом не менее 200 литров. В радиусе десяти метров от нее не должно быть сухой травы и других горючих материалов, а под рукой необходимо держать огнетушитель или ведро с водой.

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, в период особого противопожарного режима штрафы значительно возрастают. К штрафу может добавиться сумма ущерба, причиненного пожаром имуществу третьих лиц.