Москва10 апр Вести.Арбитражный суд Москвы признал недействительным договор, по которому родители блогера Елены Блиновской продали квартиру, и обязал покупателя выплатить деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, квартира площадью более 176 квадратных метров была продана за 90 миллионов рублей Геннадию Пустовалову. Однако финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина подала в суд с требованием вернуть недвижимость в конкурсную массу блогера.

Суд признал договор купли-продажи квартиры от 1 августа 2024 года недействительным и применил последствия недействительности в виде взыскания с Пустовалова в конкурсную массу 60 миллионов рублей указывается в сообщении

В марте 2025 года Елена Блиновская была приговорена к 5 годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Позднее Мосгорсуд изменил приговор и уменьшил срок заключения до 4,5 лет.

В ноябре 2024 года Блиновская была признана банкротом по ее собственному заявлению, после чего суд открыл процедуру реализации ее имущества. Сообщалось, что финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина оспаривает несколько десятков сделок, требует прекратить право собственности родственников на недвижимость и признать право собственности за самой Блиновской, чтобы включить имущество в конкурсную массу и реализовать для расчетов с кредиторами.