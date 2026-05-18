С организатора марафонов Блиновской взыскано почти 133 млн руб.

Москва18 мая Вести.С главного организатора марафонов блогера Елены Блиновской Лилии Орленко взыскано порядка 133 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство о признании незаконными 55 платежей со счетов компаний ООО "Эра" и "ООО Эридан".

Все эти денежные средства были обнаружены на счетах бывшей партнерши блогера Лилии Орленко написано в публикации источника

Сама Орленко в суде обвиняла Блиновскую в нежелании соблюдать договоренности об официальном заключении партнерства. В итоге суд взыскал все деньги в конкурсную массу осужденной.