Москва18 маяВести.С главного организатора марафонов блогера Елены Блиновской Лилии Орленко взыскано порядка 133 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство о признании незаконными 55 платежей со счетов компаний ООО "Эра" и "ООО Эридан".
Все эти денежные средства были обнаружены на счетах бывшей партнерши блогера Лилии Орленконаписано в публикации источника
Сама Орленко в суде обвиняла Блиновскую в нежелании соблюдать договоренности об официальном заключении партнерства. В итоге суд взыскал все деньги в конкурсную массу осужденной.