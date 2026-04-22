Блиновской вернули право собственности на квартиру в Ярославле Арбитражный суд вернул Блиновской квартиру в Ярославле

Москва22 апр Вести.Арбитражный суд Москвы признал за Еленой Блиновской право собственности на квартиру в Ярославле площадью 39 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление было подано Марией Ознобихиной, финансовым управляющим "королевы марафонов".

До 2022 года эта квартира принадлежала Блиновской и ее матери. Затем ее продали другу семьи за 4,2 миллиона, который, в свою очередь, перепродал ее за 7,5 млн рублей в 2024 году.

Суд признал обе сделки недействительными и прекратил право собственности последнего покупателя.

В ноябре Блиновская была признана банкротом по ее собственному заявлению.

В марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей. Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу государства.