Суд в Москве взыскал 844 тысячи рублей с руководителя клуба фанатов Блиновской

Глава клуба фанатов Блиновской заплатит в ее конкурсную массу 844 тысячи рублей Суд в Москве взыскал 844 тысячи рублей с руководителя клуба фанатов Блиновской

Москва22 апр Вести.Арбитражный суд Москвы взыскал с руководительницы клуба фанатов Елены Блиновской Юлии Жуйковой более 844 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Средства будут переданы в конкурсную массу блогерши.

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал более 844 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, руководившей клубом фанатов "королевы марафонов" Blinovskaya Club, в конкурсную массу Блиновской говорится в сообщении агентства

С соответствующим иском в суд обратилась финансовый управляющий "королевы марафонов" Мария Ознобизина. Она заявила, что деньги со счетов Блиновской были перечислены Жуйковой, возглавлявшей компанию "Вега" - фирмы, котораяя входила в схему дробления бизнеса блогерши.

Блиновскую задержали в 2023 году при попытке покинуть страну. Ей вменялось уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

3 марта 2025 года ее проговорили к 5 годам колонии, позже срок сократили до 4,5 лет.