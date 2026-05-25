Москва25 маяВести.Второй кассационный суд общей юрисдикции зарегистрировал жалобы адвокатов Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов через искусственное дробление бизнеса и последующее отмывание средств.
Как сообщил ТАСС источник в суде, вместе с защитой кассационные жалобы подали сама создательница "марафонов желаний", а также Мария Ознобихина — арбитражный управляющий блогера и ее семьи в рамках дела о банкротстве.
Все жалобы зарегистрированы в кассации без истребования материалов уголовного дела в отношении осужденной Блиновской из нижестоящих судов: районного суда и апелляционной инстанциипояснил собеседник агентства
По его словам, дата заседания, на котором рассмотрят жалобы, пока не назначена.
После оглашения апелляционного определения Блиновскую этапировали во Владимирскую область, где она отбывает наказание в отряде женской исправительной колонии №1.