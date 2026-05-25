Жалобы на приговор Елене Блиновской поступили в кассационный суд Кассационный суд зарегистрировал жалобы на приговор Блиновской

Москва25 мая Вести.Второй кассационный суд общей юрисдикции зарегистрировал жалобы адвокатов Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов через искусственное дробление бизнеса и последующее отмывание средств.

Как сообщил ТАСС источник в суде, вместе с защитой кассационные жалобы подали сама создательница "марафонов желаний", а также Мария Ознобихина — арбитражный управляющий блогера и ее семьи в рамках дела о банкротстве.

Все жалобы зарегистрированы в кассации без истребования материалов уголовного дела в отношении осужденной Блиновской из нижестоящих судов: районного суда и апелляционной инстанции пояснил собеседник агентства

По его словам, дата заседания, на котором рассмотрят жалобы, пока не назначена.

После оглашения апелляционного определения Блиновскую этапировали во Владимирскую область, где она отбывает наказание в отряде женской исправительной колонии №1.