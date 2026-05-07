Компанию Блиновской может ждать банкротство из-за долга в 2,5 млн рублей

Вологодскую компанию Блиновской могут обанкротить Компанию Блиновской может ждать банкротство из-за долга в 2,5 млн рублей

Москва7 мая Вести.В арбитражный суд Вологодской области поступил иск о банкротстве ООО "Аквакультура", принадлежавшее Елене Блиновской и занимавшееся разведением рыбы, из-за долга в 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Истцом выступает компания "Промстройпоставка", которая ремонтировала рыбные садки компании блогера.

Заявление ООО "Промстройпоставка" поступило в суд 17 апреля и пока оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины говорится в публикации

Ранее суды двух инстанций по делу о банкротстве Блиновской включили в конкурсную массу имущество "Аквакультуры". Речь идет о 10 земельных участках и четырех зданий в Вологодской области, двух тракторах, двух автомобилях, снегоходах и 11 моторных лодок.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года и начал процедуру реализации ее имущества.