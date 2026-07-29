Брат Блиновской заявил, что ей придется пожизненно выплачивать долги Брат Елены Блиновской: ей придется пожизненно выплачивать долги

Москва29 июл Вести.Блогеру Елене Блиновской, которая отбывает наказание в исправительной колонии, придется пожизненно выплачивать долги. Об этом ИС "Вести" заявил ее брат Александр Останин.

Коллегия судей оставила без изменений просьбу адвоката и родителей Блиновской о смягчении приговора и снятии ареста с части имущества.

Она не может рассчитаться по долгам, по налоговой, потому что у нее конфисковали большую часть имущества. [Выглядит] как... пожизненный долг. Пожизненно 50% с зарплаты забирают сказал он

В марте этого года Арбитражный суд пришел к выводу, что Блиновская оформила некоторые объекты недвижимости на пенсионеров, чтобы скрыть реальные доходы от налоговой. В настоящее время блогер работает швеей во Владимирской колонии, где ежемесячно зарабатывает около семи тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Кассационный суд не стал менять приговор Блиновской. Защита намерена дальше обжаловать решение - теперь в Верховном суде.