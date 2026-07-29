Москва29 июлВести.Блогеру Елене Блиновской, которая отбывает наказание в исправительной колонии, придется пожизненно выплачивать долги. Об этом ИС "Вести" заявил ее брат Александр Останин.
Коллегия судей оставила без изменений просьбу адвоката и родителей Блиновской о смягчении приговора и снятии ареста с части имущества.
Она не может рассчитаться по долгам, по налоговой, потому что у нее конфисковали большую часть имущества. [Выглядит] как... пожизненный долг. Пожизненно 50% с зарплаты забираютсказал он
В марте этого года Арбитражный суд пришел к выводу, что Блиновская оформила некоторые объекты недвижимости на пенсионеров, чтобы скрыть реальные доходы от налоговой. В настоящее время блогер работает швеей во Владимирской колонии, где ежемесячно зарабатывает около семи тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Кассационный суд не стал менять приговор Блиновской. Защита намерена дальше обжаловать решение - теперь в Верховном суде.