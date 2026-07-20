СМИ рассказали, где Елена Блиновская может поселиться после освобождения Блиновская после освобождения может поселиться в родительской квартире в Москве

Москва20 июл Вести.Блогер Елена Блиновская после освобождения из колонии, скорее всего, поселится по месту регистрации - в родительской квартире в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении телеканала, речь идет о квартире площадью 36,4 кв. м. недалеко от станции метро "Шаболовская". Предполагается, что именно там блогер будет проживать первое время.

Источник телеканала предполагает, что у семьи могут быть и другие объекты недвижимости, которые не были включены в перечень имущества, арестованного или подлежащего реализации в рамках процедуры банкротства. Утверждается, что в материалах дела упоминаются два парковочных места в ЖК "ЗИЛАРТ", что, как считают журналисты, может говорить о наличии квартир в этом комплексе.

Елена Блиновская - блогер, известная "марафонами желаний" и психологическими тренингами. В апреле 2023 года ей предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. СМИ писали, что блогер не заплатила в казну 918 млн рублей. В конце апреля того же года блогер была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией в Смоленской области. Изначально была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но следствие попросило заключить блогера под стражу из-за неоднократного нарушения меры. В 2024 году суд признал Блиновскую банкротом. В марте 2025 года суд приговорил блогера к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года. Позднее наказание в виде лишения свободы было смягчено до 4,5 года.