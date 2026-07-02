Большая часть зарплаты Блиновской в колонии уходит на долги KP.RU: с Блиновской удерживают 75% зарплаты в тюрьме

Москва2 июл Вести.Большая часть заработной платы блогерши Елены Блиновской, которая отбывает наказание в исправительной колонии, идет на погашение долгов. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что Блиновская получает 6700 рублей в месяц, хотя по закону не должна зарабатывать меньше МРОТ. Во Владимирской области, где расположена колония, он составляет 27093 рубля.

С Елены Блиновской в колонии удерживают примерно 75% ее реальных заработков швеи, которые как раз проходят по границам МРОТ. Остальное уходит на оплату задолженности по искам (арестованного имущества интернет-дивы не хватило, чтобы покрыть набежавшие долги по налогам вместе со штрафами и пенями) и на уже упомянутое содержание говорится в материале

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в феврале Блиновская заработала всего 2900 рублей из-за болезни, которая не позволила ей отработать полный месяц. За полгода в колонии блогерша получила порядка 36000 рублей.