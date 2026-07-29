Москва29 июл Вести.Кассационный суд не стал менять приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрел жалобы адвоката Блиновской и ее родственников 28 июля. Они просили изменить приговор, но суд оставил их просьбу без удовлетворения.

Судебная коллегия определила… приговор Савеловского суда… определение апелляционной инстанции оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения приводятся в сообщении слова судьи

Защита намерена дальше обжаловать решение — теперь в Верховном суде.

В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима, назначил штраф в 1 миллион рублей и запретил ей заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет. Позже, в октябре, Мосгорсуд сократил срок до 4,5 лет.

Блиновскую признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов ее освободили — истек срок давности. Суд также постановил передать в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.