Москва23 июлВести.Арбитражный суд Москвы отклонил иск финансового управляющего Елены Блиновской, который требовал взыскать с Федеральной налоговой службы (ФНС) №24 свыше 224 миллионов рублей в пользу конкурсной массы блогера, сообщило РИА Новости.
Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной пояснил, что с марта по сентябрь 2024 года Блиновская, ее родители и подконтрольная ей компания "Ярославна" перечислили фискальной службе почти 225 миллионов рублей. Эти средства были направлены на сокращение суммы ущерба, выявленного в ходе налоговой проверки.
По словам представителя Ознобихиной, на момент перечисления средств у Блиновской уже были признаки неплатежеспособности, а также сохранялись неисполненные обязательства перед банками. Он считает, что таким образом ФНС получила преимущество перед другими кредиторами.
Представители налоговой службы и Блиновской выступили против удовлетворения требований финансового управляющего. В частности, представитель ФНС подчеркнул, что законных оснований для возврата средств, перечисленных третьими лицами, в конкурсную массу не существует.
Ранее СМИ узнали, где Блиновская может поселиться после освобождения.