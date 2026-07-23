Арбитражный суд отклонил иск финуправляющего Блиновской к ФНС почти на ₽225 млн

Многомиллионный иск от имени Блиновской к налоговой отклонили Арбитражный суд отклонил иск финуправляющего Блиновской к ФНС почти на ₽225 млн

Москва23 июл Вести.Арбитражный суд Москвы отклонил иск финансового управляющего Елены Блиновской, который требовал взыскать с Федеральной налоговой службы (ФНС) №24 свыше 224 миллионов рублей в пользу конкурсной массы блогера, сообщило РИА Новости.

Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной пояснил, что с марта по сентябрь 2024 года Блиновская, ее родители и подконтрольная ей компания "Ярославна" перечислили фискальной службе почти 225 миллионов рублей. Эти средства были направлены на сокращение суммы ущерба, выявленного в ходе налоговой проверки.

По словам представителя Ознобихиной, на момент перечисления средств у Блиновской уже были признаки неплатежеспособности, а также сохранялись неисполненные обязательства перед банками. Он считает, что таким образом ФНС получила преимущество перед другими кредиторами.

Представители налоговой службы и Блиновской выступили против удовлетворения требований финансового управляющего. В частности, представитель ФНС подчеркнул, что законных оснований для возврата средств, перечисленных третьими лицами, в конкурсную массу не существует.

Ранее СМИ узнали, где Блиновская может поселиться после освобождения.