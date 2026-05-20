Оксана Самойлова погасила долг перед РКН, но должна ФНС более 3 млн рублей Оксана Самойлова выплатила долг перед РКН

Москва20 мая Вести.Блогер Оксана Самойлова выплатила задолженность перед Роскомнадзором в размере 714 тыс. рублей, образовавшуюся из-за неуплаты обязательных отчислений за интернет-рекламу. Об этом свидетельствуют материалы налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости. При этом, по данным на 20 мая, долг блогера перед Федеральной налоговой службой по-прежнему составляет более 3,336 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у Самойловой числилось 3,329 млн рублей долга перед ФНС и более 714 тыс. — перед Роскомнадзором. Таким образом, обязательства перед ведомством, контролирующим рекламную сферу, она полностью исполнила.

Кроме того, согласно материалам судебных приставов, с блогера продолжают принудительно взыскивать штраф в размере 300 рублей по делу об административном правонарушении.