Москва19 маяВести.Долг бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Роскомнадзору составляет 300 тысяч рублей. Данные приводит Telegram-канал Mash на спорте.
По сведениям источника, задолженность Хабиба сформировалась из обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете.
Они предназначены РКНговорится в сообщении
В 2024 и 2025 годах долг Нурмагомедова Федеральной налоговой службе составлял 302 млн и 1,8 млн рублей соответственно. Тогда его счета были заблокированы. Теперь ситуация может повториться.