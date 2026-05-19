Москва19 мая Вести.Долг бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Роскомнадзору составляет 300 тысяч рублей. Данные приводит Telegram-канал Mash на спорте.

По сведениям источника, задолженность Хабиба сформировалась из обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете.

Они предназначены РКН говорится в сообщении

В 2024 и 2025 годах долг Нурмагомедова Федеральной налоговой службе составлял 302 млн и 1,8 млн рублей соответственно. Тогда его счета были заблокированы. Теперь ситуация может повториться.