СМИ сообщают о блокировке счета чемпиона мира по боксу Кости Цзю

Москва11 апр Вести.Банковский счет абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю заблокирован по решению налоговой службы, сообщает URA.ru.

По данным агентства, причиной стали долги спортсмена в несколько сотен тысяч рублей.

Обнаружены действующие решения о приостановлении № 563066 от 10.04.2026, ПАО Сбербанк. Основание: для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ приводит СМИ данные реестра

Указывается, что размер долга составляет более 450 тысяч рублей.

В феврале 2026 года появилась информация, что Цзю подал в Роспатент заявку на регистрацию нового именного бренда, под которым сможет заниматься в РФ широким спектром деятельности.