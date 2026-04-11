Москва11 апрВести.Банковский счет абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю заблокирован по решению налоговой службы, сообщает URA.ru.
По данным агентства, причиной стали долги спортсмена в несколько сотен тысяч рублей.
Обнаружены действующие решения о приостановлении № 563066 от 10.04.2026, ПАО Сбербанк. Основание: для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФприводит СМИ данные реестра
Указывается, что размер долга составляет более 450 тысяч рублей.
В феврале 2026 года появилась информация, что Цзю подал в Роспатент заявку на регистрацию нового именного бренда, под которым сможет заниматься в РФ широким спектром деятельности.