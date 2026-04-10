Экс-посол Украины в США не задекларировала дорогую недвижимость во Флориде

Москва10 апр Вести.Супруг бывшего украинского посла в США Оксаны Маркаровой приобрел в американском штате Флорида недвижимость, стоимость которой составила 2,35 миллиона долларов. Однако этот объект не был указан в декларациях семьи, хотя покупка совершена в период нахождения Маркаровой на дипломатической службе.

На это обратило внимание РИА Новости по итогам анализа данных из публичных реестров.

По сведениям украинского Национального агентства по предотвращению коррупции, супруг Маркаровой Даниил Волынец также владеет 74,77% акций банка Accordbank.

30 июля 2024 года Волынец зарегистрировал во Флориде компанию VRZ 2036 LLC, указав, что ее цель — владение недвижимостью. Через две недели названная компания приобрела на берегу океана особняк стоимостью 2,35 миллиона долларов. Тем не менее, в последних поданных четой декларациях эта недвижимость не указана.

Согласно украинскому законодательству, высокопоставленные чиновники и их ближайшие родственники обязаны декларировать все иностранные активы и объекты недвижимости.

Маркарова занимала пост посла Украины в США с февраля 2021 по август 2025 года. После завершения миссии за рубежом она отказалась от предложения возглавить офис Владимира Зеленского. Несмотря на это, 30 ноября 2025 года глава киевского режима назначил ее своим советником по вопросам восстановления Украины и привлечения инвестиций.

Ранее украинский Центр противодействия коррупции выяснил, что родственники секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова владеют либо арендуют восемь объектов элитной недвижимости в США.