Москва30 апр Вести.Жена министра обороны Украины Михаила Федорова приобрела суперъяхту длиной в 50 метров и стоимостью 26 миллионов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, речь идет о яхте Tankoa S501 Vertige.

Жена министра обороны Украины Михаила Федорова приобрела роскошную суперъяхту стоимостью около 26 миллионов евро сказали в российских силовых структурах

Там отметили, что яхта остается под французским флагом, возможно это вынужденная мера.

…Согласно местному законодательству половина зарегистрированного под французским флагом судна обязательно должна принадлежать гражданину одной из стран - членов ЕС или зарегистрированной в ЕС компании указал источник

В сентябре прошлого года украинский Центр противодействия коррупции сообщал, что у семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова обнаружены восемь объектов элитной недвижимости в США.